Apple AR, ormai ci siamo: arriverà alla WWDC e darà inizio all''era post-iPhone'

La WWDC 2023 di Apple è appena stata annunciata e si terrà tra il 5 e il 9 giugno. In attesa di vedere cosa svelerà la casa di Cupertino nel suo keynote di inizio estate, una fonte molto autorevole conferma che proprio la WWDC sarà la cornice in cui Apple AR verrà finalmente presentato dalla Mela Morsicata.

La notizia arriva dal giornalista Bloomberg Mark Gurman, che l'ha riportata nell'edizione settimanale della sua newsletter Power On. Secondo Gurman, dunque, il 5 giugno 2023 sarà la data di annuncio di Apple AR, o Reality Pro, ovvero il primo visore in Mixed-Reality della Mela Morsicata. Gurman spiega anche che con questo annuncio avrà inizio l'"era post-iPhone" di Apple.

Il giornalista, infatti, riporta che che i visori per la realtà aumentata e virtuale saranno la prossima categoria di prodotti di punta di Apple, dopo gli smartphone, i tablet, i desktop, i laptop, gli smartwatch e gli auricolari, e finiranno per sostituire alcuni di questi device (come gli iPhone, a quanto pare) nei prossimi anni.

Secondo Gurman, il keynote del 5 giugno ci mostrerà sia Apple AR che xrOS, il sistema operativo approntato da Apple per tutti i suoi visori in AR, VR e MR. Inoltre, nella stessa cornice assisteremo alla presentazione di una serie di servizi ed app che accompagneranno il device al lancio e quella di un Software Development Kit per sviluppatori, che permetterà di programmare una nuova tipologia di app, pensate appositamente per Apple AR.

Infine, dopo il keynote sembra che Apple AR verrà mostrato ai partecipanti della giornata "in presenza", perlopiù studenti e sviluppatori, all'Apple Campus di Cupertino, che dunque saranno i primi a testare in anteprima il visore. Per il momento, però, non sappiamo quando arriverà il device sul mercato, anche se un suo lancio entro la fine dell'anno non è improbabile.

A spargere ulteriore benzina sul fuoco dell'hype, comunque, sono i dipendenti di Apple: Susan Prescott, direttrice delle relazioni con gli sviluppatori di Apple, ha spiegato che la WWDC 2023 sarà l'"evento più elettrizzante di sempre" tra quelli organizzati dalla Casa di Cupertino, aggiungendo che la compagnia "non vede l'ora di ospitarvi a questo evento davvero molto speciale".