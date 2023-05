Apple AR, ormai ci siamo: nuove conferme per il lancio alla WWDC

Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple AR è pronto per un annuncio ufficiale, che potrebbe (anzi, dovrebbe) arrivare durante la WWDC di inizio giugno. Un noto analista specializzato nel mondo Apple ha oggi confermato le speculazioni dei fan, affermando che Apple sarebbe "ben preparata" al lancio di Apple AR sul mercato.

A riportarlo è Ming-Chi Kuo, analista e insider del mondo Apple, che ha pubblicato un breve articolo dedicato proprio ad Apple AR sul suo profilo Medium. Nelle scorse settimane, Kuo era stato l'unico scettico circa un lancio di Apple AR alla WWDC, spiegando che Apple avrebbe incontrato dei problemi produttivi inaspettati ed avrebbe infine posticipato l'inizio della catena di produzione di Apple AR al terzo trimestre del 2023.

Nel suo ultimo articolo, però, l'analista è tornato sui suoi passi, spiegando che i problemi produttivi sono stati risolti e che il lancio del device si terrà, come previsto, durante la WWDC. Secondo Kuo, inoltre, un reveal già nel mese di giugno fa "ben sperare" sulla tenuta delle sue catene produttive e sul prezzo relativamente basso delle sue componenti: con queste parole, probabilmente, l'insider intende dire che Apple AR costerà meno del previsto e che non ci sarà scarsità di scorte al lancio, come invece avvenuto per le ultime generazioni di iPhone.

L'analista conferma poi parte della scheda tecnica del visore, che avrà due schermo micro-OLED in 4K, un chip doppio basato sul SoC M2 di Apple Silicon (che si tratti del misterioso chip M2 Ultra, che dovrebbe arrivare anche su Mac Studio e Mac Pro M2?) e un totale di ben 12 fotocamere ottiche per il tracking dei movimenti delle mani e del volto. Infine, il visore avrà un alimentatore esterno.

Secondo Kuo, tra i fornitori delle componenti utilizzate da Apple avremo Sony e TSMC per display e chip, nonché Everwin Precision, Cowell e Goretek rispettivamente per il case del visore, per le fotocamere e per l'alimentatore dell'headset. Solo qualche giorno fa, comunque il fondatore di Oculus Palmer Luckey ha provato Apple AR, definendolo "fantastico".