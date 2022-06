Apple AR, partiti i lavori sulla seconda generazione? Lo schermo sarà impressionante

L'assenza di Apple AR alla WWDC 2022 è stata decisamente rumorosa, tanto da spingere alcuni a pensare che il device potrebbe essere stato rimandato a data da destinarsi. In realtà, non solo le cose non starebbero così, ma pare che Apple stia già pensando alla seconda generazione di headset per la realtà virtuale.

Nonostante la "prima generazione" di Apple AR sia ancora lontana dal mercato, con un'uscita ormai prevista ad inizio 2023, pare infatti che Apple abbia commissionato alcuni studi su Apple AR 2 o su un headset completamente nuovo, che si affiancherà a quello per la realtà aumentata dell'azienda di Cupertino.

Nello specifico, l'Apple AR 2 monterà degli schermi micro-OLED realizzati da LG e dotati di una densità di pixel per pollice veramente impressionante: parliamo infatti di un totale di 4.000 PPI, ovvero 1.000 PPI in più della densità del pannello rumoreggiato per la prima generazione di Apple AR, pari a 3.000 PPI. Pare invece che i due schermi di Apple AR saranno ciascuno in 8K, esattamente come quelli del loro successore.

Inoltre, già sappiamo che Apple AR dovrebbe avere un chip M1, sulla cui inclusione nell'headset concordano diversi esperti di settore. Se consideriamo che Apple AR 2 dovrebbe arrivare nel 2024, poi, è possibile che il device sia dotato di un SoC M2 oppure, addirittura, di un chipset M3, saltando la generazione M2 per "rimettersi al passo" con il resto della lineup di Cupertino.

Sempre stando alle ultime indiscrezioni, poi, nel 2024 dovrebbero debuttare anche degli AR Glasses di Apple, ovvero dei veri e propri occhiali in Realtà Aumentata, che dovrebbero integrare e completare la lineup AR di Cupertino. Più avanti, nel 2025, dovrebbe infine arrivare il primo headset della compagnia per il VR.