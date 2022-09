Apple AR permetterà di 'vedere cose invisibili': la conferma in un brevetto

Apple AR arriverà a gennaio 2023 e avrà un costo di 2.000 Dollari o più, perciò i fan si aspettano una vera rivoluzione dalla casa di Cupertino. Stando ad un brevetto, però, anche i più esigenti potrebbero essere accontentati: a quanto pare, infatti, Apple AR permetterà di "vedere l'invisibile".

Proviamo a spiegarci meglio: i colleghi di Patently Apple hanno scovato un nuovo brevetto registrato da Apple allo USPTO che sembra fare luce sulle caratteristiche di Apple AR, o di uno dei futuri visori MR di Cupertino. Secondo il brevetto, il visore sarà in grado di analizzare radiazioni elettromagnetiche e altri valori ambientali per permettere a chi lo indossa di identificare determinati fenomeni non visibili ad occhio nudo.

Per esempio, il visore potrebbe mostrare un'interfaccia per identificare le sorgenti di Wi-Fi o radiazioni elettromagnetiche, o persino i punti di origine delle fughe di gas. Secondo il portale americano, tale feature dovrebbe costituire perlopiù una funzione di sicurezza del dispositivo, un po' come l'SOS satellitare di iPhone 14 o la capacità dello smartphone di identificare gli incidenti stradali.

Ovviamente, ammesso che effettivamente il visore possieda dei sensori così avanzati, essi potrebbero rendere Apple AR estremamente utile per varie professioni a rischio, trovandogli un impiego nei grandi cantieri o nelle opere di manutenzione degli edifici. In termini di visualizzazione dei dati ambientali, comunque, è possibile che essi siano rappresentati in sovrimpressione in AR rispetto alla normale visione dell'ambiente circostante.

Una serie di sensori così all'avanguardia potrebbe inoltre contribuire a giustificare il prezzo elevato di Apple AR, che dovrebbe dunque essere dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, ben più avanzata di quella di ogni visore attualmente in commercio. Intanto, comunque, sembra che il nome ufficiale di Apple AR sarà "Reality One".