Apple AR, presentazione in arrivo a gennaio? Nuovi rumor lo suggeriscono

Con lo slittamento dei Macbook Pro M2 al 2023, la lineup di Apple per il 2022 pare essere ormai completa, mentre il primo lancio del prossimo anno potrebbe avvenire solo durante il tradizionale keynote di marzo, tra più di quattro mesi. Secondo dei nuovi rumor, però, a inizio 2023 potrebbe verificarsi il lancio del visore AR di Apple, Reality One.

A riportare la notizia è Macrumors, che spiega che ormai numerose fonti sono concordi nel ritenere che Apple AR sia in sviluppo da anni in quel di Cupertino e che i test sul prodotto siano ormai stati completati, o quasi. In effetti, leak e indiscrezioni sembrano supportare questa tesi: a giugno, per esempio, Apple AR sarebbe stato mostrato ad alcuni dirigenti della Mela Morsicata, lasciando intendere che esso sarebbe addirittura stato presentato durante la WWDC 2022 (cosa che poi, ovviamente, non è avvenuta).

Diverse fonti affidabili, tra cui l'analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni azzeccate sul mondo Apple, hanno tutte stabilito che Apple AR sarà annunciato a inizio 2023 da Apple. Tuttavia, nessuno ha finora fornito una finestra di lancio più definita per il device. Per questo, finora è stata convinzione comune che un keynote relativo ad Apple AR sarebbe stato fissato per il mese di marzo 2023, seguendo la tradizionale routine degli annunci dell'azienda.

Tuttavia, lo slittamento dei Macbook Pro M2 al 2023 potrebbe aver cambiato le carte in tavola: nello specifico, è altamente improbabile che Apple AR venga annunciato in un keynote nel quale la casa di Cupertino dovrebbe annunciare prodotti estremamente amati come i suoi nuovi laptop di fascia alta, i Mac Mini M2 e persino il ritorno del Mac Pro con chipset Apple Silicon.

Si fanno dunque sempre più insistenti le voci secondo cui Apple AR verrà annunciato a gennaio 2023, con un evento "straordinario" più unico che raro nella storia del colosso informatico americano. A ben vedere, infatti, l'unico "precedente" nella storia Apple per una conferenza nel mese di gennaio risale al 2010, quando Steve Jobs presentò il primo iPad: una vera rivoluzione, un po' come quella che Apple sembra aspettarsi dall'introduzione del suo primo visore per la realtà virtuale.