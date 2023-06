Apple AR, il prezzo potrebbe essere più basso del previsto: gli ultimi rumor

Mentre gli Apple Store sono offline in vista della WWDC, sul web si continua a parlare di quello che si preannuncia essere il piatto forte del keynote: il visore per la realtà aumentata Apple AR.

Secondo quanto trapelato negli ultimissimi minuti, il prezzo dell’headset potrebbe essere più basso rispetto a quello messo in preventivo in precedenza. Il motivo è da ricercare nel fatto che Apple dovrebbe proporre diverse configurazioni di Apple AR, in grado di incontrare e soddisfare le esigenze di praticamente tutti i fan della realtà virtuale e mista.

A quanto pare, il visore sarà disponibile in diverse opzioni ed avrà un prezzo di partenza di 1999 Dollari e non 3000 Dollari come ci hanno portato a credere i vari leaker nelle scorse settimane. L’indiscrezione proviene dall’Asia ed ovviamente non c’è modo di verificarla direttamente: l’unico modo è attendere ancora qualche ora per le conferme di rito.

Un prezzo di 3000 Dollari potrebbe frenare gli acquisti da parte di molti utenti, anche curiosi su Apple AR. Per questo, in molti ipotizzano si tratti di un dispositivo rivolto principalmente al mercato business ed ai professionisti, piuttosto che a quello consumer visto che non tutti sarebbero disposti a spendere tale cifra.

Altri leak emersi nelle scorse ore invece riferiscono che Apple AR si potrà provare alla WWDC.