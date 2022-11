Apple AR, produzione di massa visore a partire da marzo 2023?

Pochi giorni addietro si è discusso della possibile presentazione del visore AR di Apple a gennaio 2023, ma già ci sono ulteriori dettagli molto interessanti riguardo tale dispositivo: l’headset per AR/VR, ovvero realtà mista, della Mela entrerà nella fase di produzione di massa entro marzo 2023.

Il report pubblicato da DigiTimes e ripreso da GSMArena va preso con le pinze, ma indica pur sempre a dettagli importanti per il visore del gigante di Cupertino: il produttore cinese Pegatron dovrebbe essere il principale fornitore del dispositivo, pronto a preparare le prime unità a partire da febbraio-marzo 2023. La presentazione, dunque, dovrebbe avvenire nell’aprile 2023 appena Apple riceverà l’ammontare ideale di headset per sostenere la domanda al lancio.

Scendendo nel dettaglio, il rapporto specifica che la fornitura iniziale dovrebbe essere pari a circa 700.000-800.000 unità, molte meno rispetto ai 2 milioni e mezzo di visori previsti nel corso dei mesi precedenti. Insomma, le indiscrezioni attuali si fanno piuttosto insistenti e in conflitto tra di esse; non ci si deve fidare ciecamente, ma meglio sempre tenere gli occhi aperti in vista dell’ormai praticamente assicurato lancio nel corso del prossimo anno, magari con il nome Reality One registrato dalla stessa Apple.

