Apple AR renderà 'pop' il Metaverso? Il cofondatore di Meizu ne è certo

Finora, i leak sul visore AR di Apple sono stati fatti trapelare in rete da insider noti, come il giornalista di Bloomberg Mark Gurman o l'analista Ming-Chi Kuo. Oggi, invece, è una personalità piuttosto importante del mondo dell'informatica a parlare del visore, ovvero il cofondatore ed ex-Vicepresidente di Meizu Li Nan.

Nan, infatti, ha pubblicato sulla propria bacheca Weibo un contenuto che spiega che Apple sta realizzando un paio di occhiali 8K. In particolare, Nan ha scritto un post per fare gli auguri a tutti i suoi follower per il Capodanno Cinese e per fare un "recap" dell'ultimo anno in campo tecnologico, oltre che delle sue aspettative per il 2022 e per il 2023. Trovate uno screenshot del post in calce a questa notizia.

Il cofondatore di Meizu, in particolare, ha scritto che "Molti hanno dei dubbi sul Metaverso, ma un'altra notizia è emersa. Apple sta preparando un paio di occhiali 8K. Vedrete presto il lancio, non è troppo lontano per chi ci crede". Il post di Nan è dunque una rassicurazione per chi ancora nutre dei dubbi sul Metaverso, e sembra lasciar intendere che i prossimi headset di Cupertino cambieranno il modo in cui vediamo il Metaverso stesso, rendendolo molto più popolare.

Nan traccia poi un collegamento tra Apple AR (o VR) e il Metaverso, cosa che nessuno finora aveva fatto apertamente, anche perché la stessa casa di Cupertino ha spiegato di non essere troppo interessata a quest'ultimo. Ad ogni modo, il cofondatore di Meizu non ha dato altri dettagli circa il ruolo di Apple nel Metaverso.

Inoltre, non è chiaro se Nan si riferisca a Apple AR/MR, ad Apple VR o ad altro, come lascia intendere il fatto che l'ex-Meizu parli del visore come di un paio di "glasses", cioè di occhiali, mentre dai render e dalle indiscrezioni pare che sia Apple AR/MR che Apple VR saranno degli headset. Tuttavia, pare anche che i primi occhiali AR di Apple, i rumoreggiati Apple Glass, vedranno la luce almeno tra un paio di anni.

Vista la prossimità del lancio del device di cui parla Nan, dunque, è molto probabile che questi si riferisca ad Apple AR, che tra l'altro avrebbe tutta la potenza necessaria a far girare applicazioni legate al Metaverso: secondo Ming-Chi Kuo, infatti, Apple AR sarà il visore più potente in commercio, grazie anche alla presenza sotto la scocca di un chip M1 Pro e di due schermi con risoluzione 8K, a cui tra l'altro ha fatto riferimento anche l'ex-dirigente di Meizu.