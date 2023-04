Apple AR, in rete un nuovo rapporto sulle funzionalità software: quante novità!

In aggiunta al rapporto che ha fatto il punto sullo stato dei lavori su Apple AR, il giornalista Mark Gurman nella newsletter Power On si è soffermato anche sulle funzionalità software in arrivo nel visore per la realtà aumentata e virtuale.

In un nuovo rapporto, Gurman spiega che il visore sarà in grado di far girare le app per iPad, oltre ad offrire nuove esperienze informatiche. Apple infatti starebbe adottando lo stesso approccio di Apple Watch anche con il visore per la realtà aumentata.

L’obiettivo che si sono preposti gli ingegneri è di includere nel nuovo indossabile quante più funzionalità possibili, come fatto appunto con Apple Watch che è apprezzato per il monitoraggio della salute ma anche per la capacità di inviare notifiche.

Gurman osserva che il visore sarà in grado di eseguire la maggior parte delle app per iPad in realtà mista, tra cui Libri, Fotocamera, Contatti, FaceTime, File, FreeForm, Casa, Mail, Mappe, Messaggi, Musica, Note, Foto, Promemoria, Safari, Comandi, TV e Meteo.

Nella lista sarebbe presente anche l’app Fitness, ma non è chiaro in che modo sarà integrata. Chiaramente, queste app saranno accompagnate da un supporto esteso a centinaia di migliaia di app di terze parti, che gireranno senza che gli sviluppatori debbano modificarle in alcun modo.

Apple a quanto pare introdurrà anche una nuova “esperienza di Fitness+” incentrata sulla realtà virtuale, che permetterà di allenarsi mentre si indossano il visore. Prevista anche l’introduzione di un portale in cui sarà possibile guardare gli sport in realtà virtuale, ma anche di un focus sui giochi grazie al supporto di “titoli di alto livello di sviluppatori di terze parti”.

Il visore si aprirà a tanti utilizzi grazie al tracciamento delle mani e degli occhi e dei comandi vocali di Siri. Inoltre, sarà in grado di funzionare come monitor esterno per i Mac connessi e di interfacciarsi con una tastiera collegata o ad un altri dispositivo Apple.