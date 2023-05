Apple AR, gli ultimi rumor: avrà un 'Deep Screen', modello budget nel 2025?

Nelle scorse, la scoperta del trademark del sistema operativo di Apple AR, xrOS, da parte di Apple ha fornito un'ulteriore conferma del lancio del device nel corso della WWDC. Un sito web americano, scandagliando tra i brevetti registrati negli Stati Uniti, ha però scoperto che lo sviluppo di Apple AR potrebbe essere iniziato anni fa, nel 2017.

Un report di Macrumors, infatti, ci spiega che il trademark di xrOS non arriva da Apple, ma da Deep Dive LLC, un'azienda dietro al cui nome dovrebbe celarsi proprio il colosso di Cupertino. Negli anni, Deep Dive LLC ha registrato diversi marchi e brevetti allo U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) e in una ventina di altri Paesi del mondo, tutti probabilmente appartenenti alla Mela Morsicata.

Il più interessante di questi brevetti è quello che riguarda un display "Deep Screen" per un visore MR, registrato tra il 2017 e il 2018 in diverse parti del mondo. Per il momento, non sappiamo cosa si intenda per "schermo Deep Screen", né tantomeno se la tecnologia sia ancora in uso presso Apple, dal momento che il suo trademark risulta abbandonato dal 2022. Tuttavia, la sua sola esistenza ci rivela che lo sviluppo di Apple AR va avanti almeno dal 2017, se non addirittura dagli anni precedenti.

Che Apple AR abbia avuto uno sviluppo difficile è cosa nota, ma che esso sia durato più di sei anni è una novità assoluta. Secondo Macrumors, comunque, "Deep Screen" potrebbe essere il branding di Apple per lo schermo di Apple AR, il quale potrebbe fare riferimento al realismo garantito dalle tecnologie utilizzate per il display del device, il quale d'altro canto dovrebbe essere un doppio OLED 4K (o, secondo alcuni, addirittura 8K) con un'elevata densità di pixel.

Mentre attendiamo di sapere se Apple parlerà davvero di "Deep Scren" alla WWDC di inizio giugno, il portale WCCFTech ci rivela anche un'altra informazione molto interessante sui piani di Cupertino per i suoi sforzi nel settore VR e AR. Dopo il lancio del suo primo visore, che non avrà certamente un costo budget (al contrario, Apple AR costerà almeno 2.000 Dollari), la Mela Morsicata potrebbe infatti lavorare al suo primo headset entry-level, in arrivo nel corso del 2025.