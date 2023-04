Apple AR, scossone nella produzione: tagliato un grande fornitore, lancio a rischio?

Ormai sembra pressoché certo: Apple AR arriverà alla WWDC 2023 e, nelle intenzioni di Apple, cambierà per sempre l'industria hi-tech. Intanto che aspettiamo il mese di giugno, però, dei report non particolarmente incoraggianti dalla catena produttiva di Apple AR fanno temere che il visore subisca un ennesimo posticipo.

Il portale taiwanese DigiTimes, infatti, spiega che Apple avrebbe dato il benservito a Pegatron, uno dei suoi fornitori storici, chiedendo all'azienda di spostare tutta la produzione di componenti per Apple AR ad un'altra azienda, LuxShare. Il processo, per la verità, si sarebbe già svolto nelle scorse settimane e sarebbe stato completato entro la fine del mese di marzo.

Negli scorsi mesi, Pegatron e LuxShare sono stati annoverati tra i fornitori principali di Apple per il suo headset MR e, secondo diverse fonti legate alla Mela Morsicata, si sarebbero occupati dell'assemblaggio delle componenti di Apple AR e della realizzazione del prodotto finito. Per l'occasione, negli scorsi mesi proprio LuxShare aveva acquistato alcuni stabilimenti di Pegatron, che si trovano a Shanghai, in Cina.

In particolare, Pegatron e LuxShare dovevano ricevere i chip di TSMC e i display Sony, insieme a tutte le altre parti realizzate dai fornitori "minori" del colosso di Cupertino e realizzare i prodotti finiti da mettere in commercio all'estero. Addirittura, la stessa Pegatron sembra aver progettato il processo produttivo del visore MR di Apple, condividendone poi le specifiche con LuxShare.

A cosa dobbiamo, dunque, l'improvviso divorzio tra Pegatron e Apple? Sembra che tutto si riconduca alla decisione della prima di delocalizzare parte delle sue produzioni al di fuori della Cina. In particolare, la vendita dello stabilimento di Shanghai a LuxShare andrebbe proprio in questa direzione. Apple vorrebbe invece che Apple AR venga realizzato unicamente in Cina, e per questo avrebbe deciso di tagliare i ponti con Pegatron e spostare tutta la catena produttiva di Apple AR nelle sole mani di LuxShare.

Quello di LuxShare è un importante primato per un fornitore Apple, dal momento che si tratta della prima volta che un'azienda cinese si occupa da sola della produzione e dell'assemblaggio di tutte le unità di un prodotto della Mela Morsicata. Resta solo da capire se tale cambiamento dal lato dei fornitori abbia fatto slittare nuovamente Apple AR o se sia stato "indolore" per la produzione dell'headset.