Apple AR, forse ci siamo: scelti i fornitori, la produzione sta per partire

Dopo aver scoperto che il lancio di Apple AR è stato posticipato dal mese di marzo a quello di giugno, arriva oggi un'altra importante notizia sulla produzione del visore MR di Cupertino. Pare infatti che Apple abbia finalmente scelto i fornitori delle parti di Apple AR, che saranno in larga parte cinesi.

In particolare, Apple avrebbe stretto un contratto con Luxshare, una compagnia cinese specializzata nel settore informatico, per la realizzazione di Apple AR. Negli ultimi anni, Luxshare è cresciuta fino a diventare una delle punte di diamante nel panorama tecnologico cinese, specie per quanto riguarda i visori per la realtà virtuale e aumentata. Ciò dipende anche dal fatto che l'azienda ha acquisito un intero team di Pegatron, altra enorme Big Tech taiwanese, che ha di recente venduto proprio a Luxshare il suo studio di Shanghai.

D'altro canto, Luxshare sembra essere una scelta quasi ovvia per Apple, che nella fase sperimentale del device si era affidata proprio a Pegatron. Con l'inizio della produzione di massa del visore, Apple si sposterà dunque in Cina, dove la manodopera costa tendenzialmente meno rispetto a Taiwan, ma al contempo si appoggerà ad un produttore con profondi legami con la stessa Pegatron.

Luxshare, dunque, si occuperà dell'assemblaggio del visore vero e proprio, ricevendo schermi da Sony e chip da TSMC, che Apple ha già cooptato per le lavorazioni di Apple AR. Al contempo, pare che anche le divisioni cinesi di Foxconn (altra azienda con sede a Taiwan) potrebbero svolgere un lavoro di supporto nella realizzazione del device: d'altro canto, Foxconn è la maggiore collaboratrice di Apple per svariati altri dispositivi, tra cui gli iPhone.

Resta però un'incognita: con l'incremento delle tensioni tra USA e Cina, la scelta di Apple di basarsi quasi interamente su un fornitore cinese per la realizzazione di Apple AR potrebbe rivelarsi poco saggia. Soprattutto, se in futuro dovessimo assistere a sanzioni e contro-sanzioni tra Pechino e Washington, è altamente probabile che proprio il colosso di Cupertino sarà una delle realtà più colpite da queste ultime.