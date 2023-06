Apple AR sarà ultra delicato? Nuovi dettagli sul design e hardware

Manca sempre meno al lancio del nuovo visore per la realtà aumentata di Apple e con l’approssimarsi della data x, emergono sempre più dettagli sul dispositivo che segnerà il primo grande lancio dai tempi di Apple Watch.

Un nuovo rapporto pubblicato da The Information evidenzia come, nonostante i problemi con la produzione, il visore avrà delle caratteristiche uniche anche per gli utenti sebbene si tratti di un device rivolto principalmente a sviluppatori, content creator e professionisti.

Wayne Ma di The Information afferma che la produzione delle cuffie per la realtà aumentata è stata molto complessa, e rappresenta uno dei motivi per cui il prezzo sarà di quasi 3000 Dollari. Il rapporto suggerisce anche il visore è “l’hardware più complicato” mai realizzato da Apple a causa del suo design e della sua forma non convenzionale.

Sulla parte frontale, Apple AR sarà caratterizzato da un vetro curvo difficile da produrre ma che rappresenta anche una minaccia per la durabilità, a meno che Apple non abbia in serbo l’introduzione di qualche protezione. La scelta di questo design curvo è legata al fatto che si adatta meglio al viso.

Tuttavia, anche i componenti interni dovrebbero esseri curvi: la scheda madre a quanto pare è piegata. Ma spiega che Apple ha dovuto sviluppare una soluzione dedicata per i componenti da inserire all’interno di questo design curvo. Le sfide sono anche state appresentate dall’inserimento delle lenti nella montatura, che hanno richiesto non poco lavoro da parte dei progettisti.

Il visore è prodotto nella stessa struttura in cui Apple ha testato il suo AirPower, di cui non si hanno notizie.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple AR sarà caratterizzato da due schermi MicroOled 8K con luminosità fino a 5000 nits.