Apple AR è vicino: nuove conferme sul lancio in un'app ufficiale di Apple

Dopo aver scoperto la presunta finestra di lancio di Apple AR, arrivano oggi altre conferme sul visore e, soprattutto, sul suo imminente approdo sul mercato. Nelle scorse ore, infatti, sembra che un'app Apple con dei riferimenti a xrOS, il sistema operativo di Apple AR, sia comparsa sul Microsoft Store.

Facciamo un passo indietro: nella notte, sul marketplace digitale del colosso di Redmond sono arrivate le tre app Apple Music, Apple TV e Apple Devices, che permettono agli utenti Windows di accedere dal proprio PC ai rispettivi servizi messi a disposizione dalla Mela Morsicata e di controllare i propri dispositivi targati Apple da computer Windows.

L'app Apple Devices, in particolare, è stata pensata per svolgere tutte le funzioni del vecchio iTunes in termini di gestione dei device degli utenti: iTunes, d'altro canto, è negli anni caduto in disuso, perciò una sua sostituzione con un nuovo software era richiesta a gran voce dagli utenti Apple dotati di un PC. In ogni caso, Apple Devices si presenta come un vero e proprio device manager da cui controllare tutti i propri prodotti Apple, come iPhone, iPad e Apple Watch.

Tra questi device sembra esserci anche il visore MR di Apple, Apple AR. L'utente Twitter Aaronp613 ha infatti scandagliato il codice sorgente dell'applicazione, scoprendo numerosi riferimenti a RealityOS e xrOS, i due codename con cui è noto il sistema operativo dell'headset di Cupertino, la cui presentazione non dovrebbe essere troppo lontana.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il termine "xrOS" verrà utilizzato da Cupertino per riferirsi a tutto l'ecosistema in realtà aumentata e virtuale che produrrà nei prossimi anni: la sigla stessa "xr" dovrebbe stare per "Extended Reality", mentre il sistema operativo dovrebbe essere comune a tutti i visori AR, MR e VR della compagnia.

Le linee di codice scoperte nella Preview App di Apple Device sono un altro suggerimento del fatto Apple AR sia ormai vicino. Difficile dire con precisione quando l'headset verrà ufficialmente lanciato dalla Mela Morsicata, anche se le speculazioni puntano tutte sulla WWDC del mese di giugno.