Apple AR è sempre più vicino: trapelano alcune nuove foto del visore

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma delle date della WWDC 2023, nel corso del quale il gigante americano dovrebbe presentare il visore per la realtà mista di cui si parla da tempo. Proprio quest’ultimo è trapelato nuovamente in rete con alcune immagini che mostrano la cover con ulteriori dettagli.

Il leaker Sonny Dickson sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato gli scatti che trovate in apertura ed in calce di notizia: si tratta di immagini ad alta risoluzione che forniscono ulteriori dettagli sui cavi a nastro modellati in modo tale da assomigliare alla parte della cover che andrà a contatto con gli occhi.

Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, il visore avrà da due a tre display: ci saranno due schermi micro OLED 4K ad alta risoluzione con un massimo di 3000 pixel per pollice, con risoluzione totale di 8K. I pannelli saranno forniti da Sony, ma alcuni rumo spiegano che Apple potrebbe utilizzare anche display OLED di Samsung.

I display micro OLED saranno progettati direttamente su chip wafer piuttosto che su un substrato di vetro, che permetterà di ottenere pannelli più sottili, piccoli ed efficienti dal punto di vista energetico.

Nel weekend sono emerse anche altre voci secondo cui Apple avrebbe mostrato il visore AR/VR ai dipendenti in un evento a porte chiuse tenuto presso l’Apple Park, ottenendo però un riscontro piuttosto freddo.