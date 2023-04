Apple AR sarà un visore da gaming? Sì, ma non solo: leak svela le funzioni di lancio

Nonostante gli ultimi scossoni nella produzione di Apple AR, sembra che il visore per la Realtà Aumentata di Cupertino sia in arrivo alla WWDC. Un nuovo report, oggi, ci spiega quali saranno le principali funzionalità di Apple AR, con diverse conferme e alcune piacevoli novità.

La notizia arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg specializzato nel mondo Apple, che nelle scorse ore ha confermato che Apple lancerà Reality Pro, il suo primo visore per la realtà mista, alla WWDC 2023 di inizio giugno. Gurman ha anche confermato che Reality Pro punterà tutto su gaming, fitness e sport, nonché su alcuni sistemi di collaborazione e produttività per gli utenti.

In particolare, pare che le app per iPad saranno facilmente convertibili in applicazioni per Reality Pro, al punto che i due device dovrebbero di fatto condividere lo stesso App Store, che sul visore sarà accessibile mediante un'apposita interfaccia 3D. Invece, le app disegnate da Apple, come Safari, Calendario, Contatti, Casa, File, Messaggi, Note, Foto, Musica e Promemoria saranno ottimizzate per Apple AR già al lancio del device. Vi ricordiamo inoltre che il sistema operativo di Reality Pro si chiamerà xrOS, come già anticipato da alcuni leak degli scorsi mesi.

Un'altra app ottimizzata per Reality Pro sarà Fitness+, che permetterà a chi la utilizza di allenarsi con un istruttore in una stanza in realtà virtuale, tenendo sotto controllo i propri parametri con un'app Salute appositamente realizzata con tanto di grafici, suoni e voci ad hoc. Per gli amanti dello sport, inoltre, l'app TV avrà dei contenuti pensati per il VR nel baseball e nel calcio.

Anche Facetime sarà ricostruita da zero per Reality Pro: l'applicazione userà degli avatar 3D degli utenti per le videochiamate, creando delle meeting room virtuali per gli incontri. Inoltre, l'app fotocamera utilizzerà le fotocamere integrate nel visore per foto e video, mentre l'app Freeform vi permetterà di lavorare a progetti condivisi in MR con i colleghi.

Infine, pare che Apple abbia collaborato con vari sviluppatori di videogiochi negli scorsi mesi, aiutandoli a modificare i propri prodotti per la Realtà Mista ed a produrre dei contenuti del tutto nuovi, pensati per sfruttare l'enorme potenza di calcolo di Apple AR, che potrebbe superare persino quella delle console di ultima generazione.