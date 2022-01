Apple AR sarà il visore più potente sul mercato? un insider ne è convinto

Apple AR potrebbe arrivare già nel 2022, secondo diversi esperti ed insider, ma al momento la sua scheda tecnica è ancora avvolta nel mistero. Oggi, tuttavia, una nota pubblicata dal noto insider Ming-Chi Kuo per gli investitori di TF International Securities sembra far luce su alcune caratteristiche tecniche di Apple AR.

Nella nota, in particolare, Kuo spiega che Apple AR sarà dotato di un alimentatore a 96 W, lo stesso attualmente utilizzato dai Macbook Pro 2021 da 14". Ciò, stando a quanto riporta il portale Macrumors, che è entrato in possesso della nota di Kuo, potrebbe provare nuovamente che Apple AR sarà potente come un Mac dotato di chip M1.

Nella stessa nota agli investitori, Kuo ha anche spiegato che il visore AR di Apple sarà dotato di due processori, di cui uno prodotto con nodo a 5 nm e uno realizzato con tecnologia a 4 nm. Entrambi i chip saranno realizzati da TSMC e garantiranno capacità di computing pari a quelle di un chip M1.

L'esperto ha poi stabilito che, mentre il processore principale del device gestirà tutte le operazioni legate al software ed alle applicazioni di Apple AR, l'unità secondaria dovrebbe essere un "sensor manager", occupandosi cioè di tutto ciò che riguarda i sensori dell'headset. Ciò dovrebbe collimare con quanto detto da Kuo alcuni mesi fa, quando ha dichiarato che Apple AR si baserà unicamente sui controlli gesture.

Infine, Apple AR sarà in realtà un visore MR, che garantirà cioè una transizione senza soluzione di continuità tra feature AR e VR. Ciò spiega le specifiche tecniche high-end del device, mentre Kuo ha specificato che l'hardware di Apple verrà raggiunto dalla concorrenza solo tra un paio d'anni in termini di pura potenza.