Apple AR, a quanti visori sta lavorando Apple? Spuntano due nuovi modelli

Un brevetto registrato da Apple ci ha svelato che Apple AR si chiamerà Reality One o Reality Pro. Man mano che la presentazione del visore AR di Cupertino si avvicina, però, scopriamo una serie di interessanti indiscrezioni su di esso: per esempio, un noto insider ha riportato che Apple sarebbe al lavoro su ben tre headset diversi, e non uno solo.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che Apple sta lavorando a due generazioni di Apple AR in contemporanea. Il primo modello del visore, nello specifico, dovrebbe avere codename N301 e dovrebbe essere il device a cui finora si sono riferiti tutti gli esperti di settore nelle loro speculazioni sulla scheda tecnica di Apple AR.

La seconda generazione di Apple AR è invece chiamata con il codename N602 e dovrebbe essere composta da due varianti dello stesso visore, probabilmente con caratteristiche leggermente diverse tra uno e l'altro. Secondo Gurman, infatti, la versione "base" del visore N602 sarà pensata per gli utenti budget, permettendo loro di entrare nel mondo della Realtà Aumentata senza spendere troppo. La versione "Pro", invece, sarà dedicata a coloro che desiderano una qualità elevata e che non sono disposti a scendere a compromessi lato hardware.

Con ogni probabilità, la seconda generazione di Apple AR non sostituirà del tutto la prima, ma si affiancherà a quest'ultima, che diventerà una sorta di visore midrange, abbassandosi progressivamente di prezzo. Ciò dipende anche dal fatto che, con l'arrivo dei device N602, il design di Apple AR diventerà più simile a un occhiale, pensionando il form factor da headset che dovrebbe essere utilizzato per la prima generazione del visore.

Inoltre, Gurman riporta anche che il modello high-end di Apple AR 2 avrà uno schermo micro-OLED a 4.000 PPI e un peso di molto inferiore a quello del predecessore: con queste caratteristiche, il visore potrebbe essere pensato per essere indossato tutti i giorni per periodi di tempo piuttosto lunghi, come un vero e proprio occhiale.