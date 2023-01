Apple AR/VR, nuovi rumor sul visore: trapela il possibile periodo di lancio ed il prezzo

Dopo i rumor del weekend sul possibile prezzo di Apple AR, il leaker LeaksApplePro è tornato sul visore per la realtà virtuale ed aumentata di Apple, svelando quello che potrebbe essere il possibile periodo di lancio.

La presentazione dovrebbe essere confermata per la prossima primavera, non per forza in occasione della WWDC. La disponibilità nei negozi invece potrebbe essere garantita da Novembre 2023 in alcuni Apple Store.

LeaksApplePro spiega che l’azienda di Cupertino intende allestire delle vere e proprie aree demo presso alcuni rivenditori autorizzati per far provare il visore agli utenti prima del lancio pubblico.

Conferme anche sul sistema operativo realityOS, che sarà presentato anch’esso in primavera per dare agli sviluppatori abbastanza tempo per adattare o creare app ed esperienze.

Nel rapporto il leaker va oltre e svela ancora più dettagli: Apple avrebbe intenzione di mostrare l’headset come la sua classica one more thing, forse durante il prossimo keynote dedicato ai Mac. Sarebbe una scelta piuttosto strana visto che si tratta di un prodotto nuovo, ma potrebbe aumentare l’eco della presentazione.

A livello tecnico, il visore sarà caratterizzato da diverse fotocamere e sensori LiDAR che permetteranno agli utenti di interagire con il mondo circostante e controllare l’UI tramite gesture. Presenti anche un paio di display micro-OLED 8K di Sony ed uno schermo AMOLED 4K, oltre a due processori Apple Silicon simili ad M1 Pro. Il prezzo potrebbe arrivare a 2.199 Dollari. La disponibilità iniziale potrebbe essere limitata, però.

Il visore dovrebbe fare da ponte in vista della presentazione, nel 2026, dei così detti Apple Glasses: gli occhiali per la realtà aumentata di cui si parla da tempo.