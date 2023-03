Niente Apple AR alla WWDC? Apple non è ancora convinta

A poche ore dalla pubblicazione delle ultime foto di Apple AR, emerge in rete un nuovo rapporto secondo cui Apple avrebbe nuovamente rinviato il via alla produzione di massa dell’atteso headset, che fino a poco fa era dato praticamente per certo tra i protagonisti della conferenza del 5 Giugno.

In un tweet, il popolare analista Ming Chi Kuo ha spiegato che Apple “non è molto ottimista” sul fatto che il visore sarà in grado di creare un “momento iPhone” e di conseguenza avrebbe scelto di rinviare la produzione di messa dalla metà alla fine del terzo trimestre del 2023. Questo ritardo aggiunge incertezza “sull’eventuale presenza alla WWDC 2023, sebbene il mercato lo attenda proprio al keynote”.

Tale ritardo ovviamente influirà anche sulle previsioni di spedizione per il 2023, che saranno ancora più basso rispetto a quanto ipotizzato in precedenza e potrebbero ridursi a sole 2-300mila unità. Rapporti emersi nelle passate settimane parlavano di circa mezzo milione di unità.

Le preoccupazioni di Apple sarebbero legate alla difficile situazione economica del mercato globale, alle prese con la recessione economica, ma anche con i compromessi hardware, il peso del dispositivo, la prontezza dell’ecosistema e le app disponibili, oltre che per il prezzo elevato che secondo Kuo dovrebbe essere compreso tra 3 e 4mila Dollari. Le perplessità dei dipendenti Apple nei confronti di Apple AR evidentemente non erano totalmente inventate.