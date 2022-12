Apple, arriva anche in Italia il servizio di riparazione fai da te per iPhone e Mac

Apple ha annunciato oggi l'arrivo in Italia del servizio Self Service Repair, che permette agli utenti di effettuare le riparazioni in casa per iPhone e MacBook basati su chip Apple.

Il servizio dà accesso ad oltre 200 parti e strumenti differenti, oltre che ai manuali di riparazione ufficiali.

“Crediamo che la tecnologia migliore per i nostri clienti e il nostro pianeta sia quella che dura a lungo, per questo progettiamo i nostri prodotti in modo che siano robusti e che richiedano raramente manutenzione o riparazioni” ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Ma quando una riparazione si rende necessaria, vogliamo che i clienti possano scegliere fra tante opzioni sicure e affidabili per riparare i loro dispositivi. Ecco perché siamo felici di lanciare anche in Europa il programma Self Service Repair, che darà accesso diretto a parti, strumenti e manuali originali Apple.”

Nel comunicato, il colosso di Cupertino spiega che ogni componente è studiata e progettata ad hoc per ogni prodotto, e viene sottoposta ad una serie di test approfonditi per garantire i massimi standard in termini di qualità, sicurezza ed affidabilità. Gli strumenti sono progettati su misura per facilitare le riparazioni, garantendo la massima sicurezza ed affidabilità.

Apple offrirà il kit a noleggio per 59,95 Euro per una settimana con spedizione gratuita. Viene comunque sottolineato che per la maggior parte di coloro che non hanno esperienza l'opzione migliore è rappresentata dai centri ufficiali Apple.