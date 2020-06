Apple, arriva la rivoluzione Clips: le applicazioni pesanti meno di 10MB!

Ci siamo passati tutti: le connessioni italiane spesso non sono molto prestanti e questo significa che per scaricare un'applicazione dal peso di qualche GB ci può volere parecchio tempo. Ebbene, la società di Cupertino potrebbe aver trovato la soluzione, che viene chiamata Apple Clips.

Annunciate durante l'edizione 2020 della WWDC, si tratta essenzialmente di "demo" delle applicazioni, che pesano meno di 10MB e possono quindi essere avviate praticamente istantaneamente. I principali esempi pratici mostrati da Apple durante il keynote riguardano servizi legati al cibo o al noleggio di mezzi di trasporto. Ad esempio, si è vista un'applicazione pensata per ordinare un gelato oppure per pagare dei servizi di bike sharing direttamente tramite Apple Pay. Il login viene ovviamente effettuato in pochi tap: tutto avviene tramite l'account Apple.

Non si tratta solamente di un metodo per permettere agli utenti di provare un'applicazione senza scaricarla completamente, ma anche di una funzionalità che offre la possibilità di accedere rapidamente a un servizio, senza nemmeno dover attendere il download di determinati software. Facciamo un esempio pratico: pensate di aver bisogno "al volo" di noleggiare un monopattino elettrico, ma non avete a disposizione l'applicazione per pagare il servizio. Tramite Apple Clips è possibile aprire al volo una versione dell'app pesante meno di 10MB e riuscire a prendere lo stesso il monopattino.

In parole povere, l'azienda di Cupertino sta dando la possibilità agli sviluppatori di realizzare delle "app veloci", che possono essere utilizzate al volo. L'utente potrà accedervi, ad esempio, tramite tag NFC o QR Code. Quanti developer aderiranno all'iniziativa? Staremo a vedere.



Vi ricordiamo che durante l'evento è stato annunciato iOS 14.