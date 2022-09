Apple, arriva anche Safari 16 con tanti fix di sicurezza: correte ad aggiornare!

iOS 16 è stato lanciato da Apple anche in Italia per tutti gli iPhone compatibili. Al contempo, però, la casa di Cupertino ha anche reso disponibile l'aggiornamento a Safari 16 su macOS, anticipando di qualche settimana l'arrivo di macOS Ventura.

In particolare, Safari 16 è compatibile con macOS Big Sur e Monterey, oltre che ovviamente con macOS Ventura, e include una serie di funzioni piuttosto utili per chi utilizza tutti i giorni il browser proprietario di Apple. Tra queste troviamo la sincronizzazione cross-device (dunque tra Mac, Macbook, iPad e iPhone) delle impostazioni dei siti web, che ora vengono memorizzate e condivise con tutti i dispositivi connessi allo stesso account Apple.

In più, Safari presenta anche lo Strong Password Editing per aumentare la sicurezza delle password e modificarle al volo, andando incontro ai requisiti specifici di ciascun sito web in termini di password accettate o meno. Inoltre, sarà possibile raggruppare le schede aperte e vederle sulla pagina Start e sulla barra laterale del browser.

Infine, l'aggiornamento risolve una serie di vulnerabilità di sicurezza di WebKit, che potevano essere utilizzate per il tracciamento degli utenti tramite le estensioni del browser, permettendo l'esecuzione di codice arbitrario e malevolo. Apple, comunque, riporta che nessuna delle vulnerabilità risolte era nota o ha ricevuto degli exploit da parte di hacker o malintenzionati.

L'invito è dunque quello ad aggiornare a Safari 16 appena possibile, in modo da evitare qualsiasi possibile problema di sicurezza per il vostro device. Intanto, comunque, Apple ha rilasciato anche iOS 15.7 e iPadOS 15.7, che contengono una serie di fix per vulnerabilità ed exploit per tutti i dispositivi non compatibili con iOS 16 e ancora in attesa di ricevere una versione stabile di iPadOS 16.