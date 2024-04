Apple, arriva la svolta per le riparazioni degli iPhone: ecco i componenti originali usati

L'arrivo in Italia delle riparazioni fai da te degli iPhone risale ormai a qualche anno fa. Tuttavia, adesso da quel di Cupertino arriva un'altra novità non di poco conto: c'è infatti l'apertura all'utilizzo di componenti originali usati in ambito riparazione.

È tramite un comunicato stampa ufficiale dell' 11 aprile 2024 che l'azienda spiega che a partire dall'autunno 2024 clienti e servizi di riparazione indipendenti potranno utilizzare parti originali Apple per "mettere mano" agli iPhone. Tutto questo a partire da modelli selezionati, per il momento non meglio precisati.

Apple spiega che, grazie a questa novità, sarà possibile ottenere componenti usati in grado di garantire piena funzionalità e sicurezza. Questo anche per via di una calibrazione di fabbrica originale, che segue gli standard dei componenti Apple nuovi.

Un'altra novità riguarda il fatto che non sarà più necessario comunicare il numero di serie del dispositivo per ordinare un ampio numero di componenti (per quelle riparazioni che non coinvolgono la scheda madre). Inoltre, per evitare che gli iPhone rubati vengano utilizzati per questo fine, ovvero essere smontati per la rivendita di componenti usati, Apple ha deciso di estendere la funzione Activation Lock.

Nel caso in cui un iPhone rilevi l'utilizzo di un componente proveniente da un dispositivo rubato, la calibrazione non funzionerà. Oltre a questo, verranno presto fornite maggiori informazioni sulle parti utilizzate in fase di riparazione direttamente tramite le Impostazioni di iOS.

Certo, non si tratta del potenziale futuristico progetto Apple di un robot domestico, ma l'annuncio odierno non è sicuramente di poco conto.

