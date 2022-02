Apple arriva anche su Zalando: al via la vendita di Apple Watch, HomePod e tanto altro

Zalando diventa un Apple Authorised Reseller. Con una mail inviata stamattina ai propri utenti, il popolare negozio online ha annunciato che da oggi è possibile acquistare sullo Store anche i prodotti Apple, ed infatti ha già dato il via alle vendite.

Collegandosi alla pagina Apple sul sito Zalando, è possibile scorrere la lista dei dispositivi disponibili.

Zalando propone agli utenti gli Apple Watch Series 7 in varie versioni e colorazioni, ma può essere acquistato anche il nuovo HomePod Mini che di recente è approdato anche in Italia, e le AirPods Max e quelle classiche.

In generale, Zalando propone tutto il comparto "lifestyle" di Apple:sono esclusi gli iPhone ed i MacBook, mentre troviamo accessori di vario tipo come cinturini, cover per iPhone, caricatori ed altro. I prezzi sono in linea con quelli di Apple: non aspettatevi offerte di alcun tipo, mentre è disponibile il servizio Plus che propone la consegna rapida astretto giro di orologio.

Per tutti i dettagli sulle spese di spedizione, e le condizioni di reso, vi rimandiamo alla pagina di ogni singolo prodotto. Zalando non ha diffuso alcuna informazione sulla gestione logistica delle spedizioni: non sono chiari i tempi di consegna a casa a seguito dell'ordine. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.