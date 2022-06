Apple, arrivano i nuovi MacBook Air: chip M2, nuovo design, notch ed il MagSafe!

A sorpresa, visti i rumor degli ultimi giorni, Apple ha annunciato nel corso del keynote di apertura della WWDC 2022 la nuova generazione di MacBook Air, che sfoggia ovviamente il nuovissimo processore M2 presentato proprio poco prima.

Si tratta del primo device su cui debutta la seconda generazione di Apple Silicon M2, e conferma a pieno i rumor emersi nelle passate settimane. Ridisegnato lo chassis, che si colora con nuove finiture (ma non come l’iMac): gli utenti potranno scegliere tra argento, grigio siderale, starlight, mezzanotte ed oro. Pensionata la scocca curva a goccia: i bordi sono più semplici e piatti, proprio come il MacBook Pro 2021 con cui condivide anche il notch. Apple spiega che il nuovo MacBook Air è sottile 11,3mm (con una riduzione del volume del 20% rispetto al precedente) ed è dotato di una Magic Keybord con Touch ID nel pulsante d’accensione.

Torna anche qui il MagSafe, che rende la ricarica magnetica ancora più sicura. Sui bordi troviamo anche due porte Thunderbolt (a sinistra) ed il jack audio con supporto per le cuffie ad alta impedenza a destra.

Lo schermo è Liquid Retina da 13,6 pollici, con bordi ancora più sottili, ed è in grado di garantire una luminosità di 500 nits, il 25% in più rispetto al modello precedente.

La nuova fotocamera è da 1080p con risoluzione 2x, ma è in grado di offrire alte prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il comparto di multimedialità prevede altoparlanti e microfoni integrati tra tastiera e display ed un algoritmo di beamforning. Supportata anche la ricarica rapida, grazie ad un adattatore da 67w (probabilmente da comprare a parte) che carica il 50% della batteria in soli 30 minuti.

Apple ha anche integrato un sistema di raffreddamento attivo,. A livello di autonomia Apple parla di 20 ore di riproduzione video.

Il MacBook Air parte da 1199 Dollari, mentre il nuovo MacBook Pro con M2 da 1299 Dollari. Entrambi saranno disponibili dal prossimo mese.