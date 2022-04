Apple, è arrivata la svolta: le riparazioni fai-da-te finalmente al via in USA

Verso la fine del 2021, Apple ha annunciato Self Service Repair, un servizio che consentirà di riparare autonomamente i dispositivi della mela a casa propria. Ora, questo piano è finalmente ai nastri di partenza.

La svolta storica per la società di Cupertino inizierà proprio dagli Stati Uniti, dove il servizio è finalmente disponibile al pubblico. Ora, quindi, chiunque negli USA abbia bisogno di pezzi di ricambio per riparare il proprio device Apple senza ricorrere a un servizio di assistenza, potrà farlo semplicemente attraverso il sito ufficiale di Self Service Repair.

Saranno messi a disposizione diversi pezzi per sostituire le parti malfunzionanti dei propri device, così come si potranno acquistare o noleggiare gli strumenti consigliati per la riparazione. Inoltre, sempre sul portale, si potranno scaricare e consultare i manuali redatti proprio dal colosso californiano.

Attualmente sono disponibili oltre 200 pezzi, distribuiti tra iPhone 12, iPhone 13 ed iPhone SE di terza generazione. In un secondo momento, il servizio verrà allargato anche ai Mac con chip Apple M1 Silicon.

Per saperne di più sul servizio, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su Apple Self Service Repair, in cui abbiamo provato a fare il punto della situazione e sfruttato l'occasione per ribadire quanto sia importante una mossa del genere da parte di un'azienda come Apple.