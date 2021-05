Apple, in arrivo un abbonamento Hi-Fi per Apple Music: ecco quanto potrebbe costare

Secondo quanto riferito da una nuova indiscrezione trapelata in rete, nelle prossime settimane Apple potrebbe lanciare un nuovo piano di abbonamento per Apple Music, battezzato Apple Music Hi-Fi che garantirà agli utenti la possibilità di ascoltare la musica alla massima qualità disponibile.

Il prezzo dovrebbe essere di 9,99 Dollari per utente, in linea con l'abbonamento classico. L'indiscrezione è stata riportata dal sito musicale Hits Daily Double che cita fonti nelle etichette musicali e sostiene che "l'annuncio dovrebbe coincidere con il lancio degli AirPods di terza generazione. Non è noto se questi saranno compatibili con la nuova offerta audio migliorata".

Qualora il rumor dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una mossa per alimentare ulteriormente la sfida con Spotify, che lo scorso mese di Febbraio ha annunciato Spotify HiFi, il quale garantisce un'esperienza di ascolto in qualità lossless.

Allo stato attuale, però, appare improbabile ipotizzare una compatibilità solo con il nuovo modello delle cuffie senza fili. E' altamente probabile che la qualità HiFi possa essere goduta anche dalle AirPods Pro oltre che dalle nuove AirPods Max.

In termini software, 9to5Mac non esclude che Apple Music HiFi venga annunciato con iOS 14.6, il nuovo major update per il sistema operativo touch che è già in beta 2. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.