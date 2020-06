Apple, in arrivo su un abbonamento unico per iCloud, Music, News ed Arcade

Alcune stringhe di codice scovate da vari ricercatori in iOS 13.5.5 hanno confermato che Apple sta lavorando ad un abbonamento unico che dovrebbe garantire l'accesso ad Apple Music, TV+ ed altro. Non è chiaro però quando sarà presentato, ma non è escluso che possa vedere la luce già alla WWDC 2020.

E' indubbio però che un pacchetto di questo tipo potrebbe fare la felicità di molti utenti, che da tempo stanno chiedendo un abbonamento "Apple Prime" in grado di raggruppare News+ (che in Italia non è disponibile, però), TV+, iCloud, Music ed Arcade. Dallo scorso anno il colosso di Cupertino ha raddoppiato il proprio focus sui servizi e secondo molti un'evoluzione di questo caso sarebbe praticamente obbligata, anche per aumentare gli accessi.

Anche lo stesso amministratore delegato Tim Cook, in risposta ad una domanda arrivata da un analista nel corso della conference call tenuta lo scorso anno per presentare i risultati finanziari del Q4 2019, non aveva allontanato l'ipotesi, segno che evidentemente i lavori sono partiti già da tempo.

Alcune indiscrezioni erano emerse lo scorso Ottobre, quando si parlava di una Apple pronta ad iniziare i colloqui con l'industria musicale per rimodulare il sistema di royalties in vista del lancio di un bundle comprensivo di TV+ e Music.

La speranza di tutti è che l'annuncio ufficiale arrivi a stretto giro di orologio.