Apple: in arrivo un abbonamento unico per Apple Music ed Apple TV+?

Le richieste dei fan Apple potrebbero presto essere accolte. Secondo un rapporto pubblicato dal Financial Times, Apple avrebbe dato il via ad alcuni colloqui con l'industria musicale in vista del lancio di un abbonamento unico comprensivo di Apple TV+ ed Apple Music.

Le case discografiche però al momento avrebbero mostrato qualche perplessità a riguardo, in quanto un pacchetto di questo tipo potrebbe provocare delle ingenti perdite dai diritti musicali.

Apple Music ha un costo mensile di 10 Dollari, mentre Apple TV+ sarà disponibile a partire dal 1 Novembre a 5 Dollari al mese circa, ed includerà programmi tv, film e documentari originali. Per coloro che acquistano un nuovo iPhone, iPad o Mac è previsto un anno gratuito Lo scorso Settembre, in concomitanza con la pubblicazione di iOS 13, Apple ha lanciato anche Apple Arcade, la piattaforma di gaming per tutti i dispositivi che da ieri ha debuttato anche su Mac grazie a macOS Catalina. Negli Stati Uniti è disponibile anche Apple News+, a 10 Dollari al mese.

Sin dall'annuncio della WWDC, molti utenti avevano a gran voce chiesto un pacchetto unico comprensivo di tutti i servizi, magari a prezzo scontato rispetto a quelli da sostenere per le sottoscrizioni singole. Per molti potrebbe trattarsi di un incentivo, ed Apple dal canto suo aumenterebbe ulteriormente i profitti.

Almeno momentaneamente però il bundle non sembra essere destinato a vedere la luce, a causa dello scetticismo dell'industria musicale, che a più fronti non ha esitato a mostrare il proprio malcontento nei confronti dello streaming per questioni collegate alle royalties.