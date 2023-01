Apple, in arrivo auricolari TWS a basso prezzo: si chiameranno AirPods Lite

Con il lancio delle AirPods Pro 2 a settembre, Apple si è saldamente posizionata nella fascia alta degli auricolari TWS per smartphone. Ora, però, il colosso di Cupertino starebbe guardando attentamente anche alla fascia medio-bassa dello stesso settore, e potrebbe persino lanciare delle AirPods "Lite" a basso prezzo nel corso del 2023.

La notizia, riportata dal portale GizmoChina, arriva dal noto analista di Haitong International Tech Research Jeff Pu. Secondo Pu, le AirPods Lite saranno la risposta di Apple ai cambiamenti nel settore degli auricolari TWS, che nell'ultimo anno avrebbe iniziato ad orientarsi più risolutamente verso i device a basso prezzo.

In particolare, pare che la domanda di AirPods 3 sia sotto alle aspettative, probabilmente per un prezzo di vendita decisamente alto, pari a 219 Euro (169 Dollari negli USA), considerato proibitivo per delle cuffie "vanilla". Pu spiega anche che la domanda di AirPods in generale (sommando cioè AirPods 3, AirPods Pro 2 e AirPods Max) dovrebbe scendere dalle 73 milioni di unità nel 2022 alle 63 milioni di unità nel 2023. Non è invece chiaro se le AirPods Pro 2 siano state un successo commerciale o meno per gli standard di Apple.

In realtà, anche un risultato di 63 milioni di unità piazzate nel 2023 posizionerebbe Apple tra le aziende-leader del settore audio, dimostrando l'enorme popolarità di cui godono i suoi prodotti. Tuttavia, il loro prezzo elevato sarebbe la principale "soglia di sbarramento" per molti fan, che preferirebbero orientarsi verso auricolari terze parti per risparmiare denaro.

A questo punto, dunque, pare che le AirPods Lite costeranno meno di 169 Dollari negli USA, con un prezzo che potrebbe oscillare al di sotto dei 200 Euro in Europa. Non è invece chiaro se Apple riuscirà ad abbassare il prezzo delle cuffie entry-level sotto la soglia dei 100 Dollari, oppure se dovrà assestarsi tra i 140 e i 150 Dollari.



Al contempo, però, Apple vende ancora le AirPods 2 al prezzo di 129 Dollari negli Stati Uniti: se davvero le AirPods Lite dovessero costare più di 100 Dollari, il colosso di Cupertino avrebbe una lineup di auricolari TWS con ben tre prodotti concentrati nella fascia tra i 120 e i 170 Dollari.