Apple, in arrivo domani il servizio per acquistare gli iPhone in abbonamento?

L’evento Far Out di Apple in programma domani non dovrebbe essere solo scenario di presentazione dei nuovi iPhone 14 ed Apple Watch, ma anche di un nuovo sistema per acquistare gli smartphone.

Secondo quanto svelato da Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg famoso per essere uno dei più informati sulle mosse della Mela, il colosso di Cupertino dovrebbe svelare tra poco più di 24 ore il servizio d’abbonamento hardware che consentirà agli utenti di acquistare gli iPhone.

Pagando una quota di abbonamento mensile, infatti, gli utenti dovrebbero essere in grado di ricevere il nuovo iPhone ed una serie di servizi in bundle come Apple TV+ o spazio di archiviazione aggiuntivo. Gurman osserva anche che sarà legato ad Apple One, il pacchetto di servizi già disponibile da tempo ma non è chiaro che tipo di prezzi avrà.

La cosa certa però è che i costi saranno più elevati rispetto a quelli proposti attualmente dall’iPhone Upgrade Program che parte da 35,33 Dollari al mese e varia a seconda del modello di iPhone scelto. Includendo Apple One, infatti, i prezzi potrebbero crescere e variare in base al bundle scelto.

Non è da escludere che Apple possa annunciarlo in un secondo momento, ed a riguardo Gurman spiega che “non ho motivo di credere che non accadrà prima della fine dell’anno”. Resta da capire se arriverà anche in Italia o meno.

Nel frattempo, qualche ora fa sono emersi alcuni dettagli aggiuntivi sul chip A15 di iPhone 14 ed iPhone 14 Plus.