Apple: in arrivo due modelli di iPhone SE 2 nel 2020?

Di iPhone SE 2 si parla da tempo, e secondo le indiscrezioni emerse nelle passate settimane dovrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, oggi dal DigiTimes arriva un rapporto a sorpresa, secondo cui Apple lancerà ben due modelli di iPhone SE 2 nell'anno.

Le ultime notizie "provenienti dalla catena di approvvigionamento" sostengono che il colosso di Cupertino potrebbe aggiungere alla lineup di smartphone del 2020 un altro dispositivo, basato su uno schermo LCD e non OLED.

"Questa new entry sarà una versione aggiornata di iPhone SE2 di cui si è parlato in precedenza, ma con display LCD da 5,5 o 6,1 pollici" si legge in uno stralcio del rapporto, per cui la commercializzazione del "nuovo" modello sarebbe in programma tra fine 2020 ed inizio 2021, quindi a ridosso della stagione natalizia.

Nel frattempo, nella prima nota di ricerca dell'anno, l'analista Ming-Chi Kuo mette in preventivo il lancio di cinque nuovi iPhone nel 2020, tra cui dovrebbe figurare un iPhone SE 2 con display LCD da 4,7 pollici.



A giudicare da quanto emerso, l'atteso iPhone SE 2 a livello estetico riprenderà le linee classiche di iPhone 8, con tanto di pulsante Home fisico con Touch ID, mentre sotto la scocca con ogni probabilità gli utenti troveranno il chip A13 accompagnato da 3 gigabyte di RAM.