Apple, in arrivo un'interessante funzione per il relax su iOS: ecco i dettagli

Dopo le interessanti novità introdotte con iOS 14.5.1, Apple sembra non volersi fermare. Presto infatti potremo provare con mano una nuova feature pensata per ridurre le distrazioni e migliorare il recupero mentale.

Secondo quanto descritto dalla stessa Apple nell'annuncio ufficiale, entro quest'anno su iOS verrà implementata una nuova funzione per la riproduzione di suoni di sottofondo pensati per raggiungere molteplici risultati a seconda dello scenario desiderato.

In particolare, avremo a disposizione sei modalità di riproduzione fra cui tre modalità di rumore bianco, il suono dell'oceano, della pioggia e di un torrente.

Apple, nella sua presentazione, ci racconta che "i suoni quotidiani possono essere fonte di distrazione, fastidio o travolgente e, a sostegno della neurodiversità, Apple sta introducendo nuovi suoni di sottofondo per ridurre al minimo le distrazioni e aiutare gli utenti a concentrarsi, mantenere la calma o riposare. Il rumore bilanciato, luminoso o scuro, così come i suoni dell'oceano, della pioggia o del flusso, vengono riprodotti continuamente in sottofondo per mascherare il rumore ambientale o esterno indesiderato, e i suoni si mescolano o si nascondono sotto altri suoni audio e di sistema".

