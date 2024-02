Apple, in arrivo multa da oltre 500 milioni in UE: 'App Store ha limitato la concorrenza'

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, Apple sarà multata prossimamente dall’Unione Europea per una cifra vicina ai 500 milioni di Euro (539 milioni di Dollari), per le politiche adottate dall’App Store nei confronti degli sviluppatori.

In particolare, la sanzione dovrebbe fare seguito ad un esposto presentato da Spotify nel 2019, e si dovrebbe soffermare principalmente sulle presunte limitazioni imposte dalla società di Cupertino al mercato musicale. Le regole di App Store infatti impediva agli sviluppatori di informare gli utenti della presenza di eventuali opzioni di acquisto alternative, esterne a quelle ufficiali del negozio di app.

Apple però ha cambiato tale politica nel 2022, a seguito delle pressioni del Giappone. Inizialmente infatti l’indagine si soffermava anche sulla commissione del 30% che Apple trattiene per ciascun acquisto effettuato tramite il proprio store, un aspetto che avrebbe potuto far lievitare l’importo della multa a quasi 40 miliardi di Dollari (o il 10% del fatturato globale annuo), ma l’UE ha aggiornato le sue obiezioni lo scorso anno.

Una rappresentante di Apple, Emma Wilson, parlando con The Verge via mail non ha voluto commentare le indiscrezioni, mentre Spotify non ha risposto. Il Financial Times, comunque riferisce che la notifica della multa dovrebbe arrivare il prossimo mese di marzo.