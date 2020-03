Apple: in arrivo i nuovi iPad, iMac e MacBook con display Mini-LED

Importanti novità in arrivo per la lineup di MacBook. Secondo quanto affermato dall'analista Ming-Chi Kuo nell'ultima nota diffusa da MacRumors, il colosso di Cupertino sarebbe ormai prossimo a dare un'importante rinfrescata alla propria linea di prodotti.

Kuo riferisce che la compagnia americana sarebbe pronta a lanciare, nel corso del 2020, un iMac Pro da 27 pollici, un iPad Mini da 7,9'', ma anche un nuovo modello di MacBook Pro con display da 16 pollici, un iPad Pro a 12,9'' ed un iPad da 10,2 pollici. Tutti accomunati dalla presenza di pannelli Mini-LED.

Quest'ultimo aspetto non rappresenta una novità, in quanto lo stesso analista lo scorso mese di Dicembre aveva parlato del possibile debutto dei primi schermi Mini-LED in alcuni prodotti.

A cambiare sono le date di lancio: iPad Pro da 12,9 pollici ed iMac Pro da 27'' dovrebbero infatti vedere la luce nel Q4 2020, quindi a fine anno.

Per il MacBook Pro da 14,1 pollici, che rappresenterà la naturale evoluzione del 13,3 pollici, il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, l'iPad da 10,2'' e l'iPad mini da 7,9 pollici invece si parla semplicemente di un lancio nell'anno appena iniziato, senza troppe indicazioni.

L'aspetto più interessante della nota è senza dubbio rappresentata dal nuovo iPad Mini da 7,9 pollici, che oltre allo schermo Mini-LED potrebbe includere un processore aggiornato. Apple a quanto pare intenderebbe puntare sulla nuova tecnologia per lo schermo al posto dell'OLED in quanto offrirebbe più vantaggi a livello qualitativo.