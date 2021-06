Apple, in arrivo i nuovi MacBook Pro: addio Touch Bar, torna lo slot microSD?

Non ci sarà solo il nuovo iOS 15 alla WWDC di Apple. Ad esserne convinto è l'analista di Wedbush Daniel Ives, secondo cui il colosso di Cupertino nel corso dell'evento in programma il prossimo 7 Giugno dovrebbe presentare anche due nuovi modelli di MacBook Pro.

Nella stessa nota agli investitori in cui ha parlato anche dei nuovi iPhone 13 in arrivo a fine anno, Ives afferma che l'evento sarà anche l'occasione per mostrare la nuova generazione di MacBook Pro con schermi da 14 o 16 pollici e design riprogettato. I laptop ovviamente dovrebbero essere basati sul chip M1, ma non è da escludere che possa debuttare l'M1X o l'M2, ovvero il nuovo modello di Apple Silicon.

A livello estetico, è prevista la rimozione della Touch Bar, una scocca più sottile, il ritorno di una porta HDMI, uno slot per le schede microSD che è stato a lungo richiesto dagli utenti, e la ricarica magnetica magSafe.

In passato anche Mark Gurman di Bloomberg aveva confermato l'arrivo dei nuovi MacBook Pro, ed in un rapporto pubblicato in precedenza aveva puntato ad inizio estate come possibile data di lancio. Di recente anche il leaker Jon Prosser si è allineato ed ha affermato che i nuovi MacBook Pro verranno lanciati alla WWDC.