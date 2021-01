Apple: in arrivo un 'nuovo e meraviglioso prodotto', di che si tratterà?

Grandi manovre nei quadri dirigenziali di Apple. Dan Riccio, che negli ultimi nove anni è stato vicepresidente senior per l'hardware engineering, è infatti stato spostato su un nuovo progetto e riferirà direttamente all'amministratore delegato Tim Cook.

L'ha annunciato direttamente la Mela Morsicata. Dan Riccio in un comunicato ha affermato che "lavorare in Apple è stata l'opportunità di una vita. Dopo 23 anni alla guida dei nostri team di progettazione di prodotti e hardware, è il momento giusto per un cambiamento. Non vedo l'ora di fare ciò che amo di più: concentrare tutto il mio tempo e le mie energie in Apple sulla creazione di qualcosa di nuovo e meraviglioso di cui non potrei essere più entusiasta".

Di fatto, quindi, Apple ha preannunciato l'arrivo di un prodotto "nuovo e meraviglioso", ma chiaramente non ha diffuso informazioni specifiche a riguardo.

Inutile dire che il comunicato ha dato il via ad una serie di rumor ed indiscrezioni: secondo alcuni si tratterebbe di una conferma quanto mai esplicita dell'ormai imminente arrivo della Apple Car, che è stata al centro di una serie di rumor recentemente emersi sul web e riportati anche su queste pagine. Non è però da escludere che si tratti del visore per la realtà aumentata di Apple, che potrebbe arrivare nel 2022.