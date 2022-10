Apple, in arrivo oggi l'annuncio dei nuovi iPad Pro con M2? Attesa per il comunicato

La nuova lineup di iPad Pro con processore M2 potrebbe essere annunciata davvero a breve. Secondo quanto affermato da Mark Gurman, nella giornata di oggi 18 Ottobre 2022 il colosso di Cupertino potrebbe inviare alla stampa il comunicato stampa con le specifiche dei nuovi tablet.

I primi rumor che puntavano ad un lancio a breve per iPad Pro M2 sono emersi nel weekend, ed il popolare giornalista di Bloomberg ha a più riprese evidenziato come la società americana non abbia alcuna intenzione di organizzare un nuovo keynote come quello tenuto a settembre per gli iPhone per il semplice fatto che le novità che si appresta ad annunciare non rappresenteranno una rivoluzione per le lineup ma saranno dei semplici aggiornamenti che non richiedono un evento in streaming.

Tra le novità dei nuovi iPad Pro si parla, al di fuori del chip M2 già visto nel MacBook Air, del supporto alla ricarica MagSafe. Non sono previste modifiche al design.

Secondo i rumor emersi nella giornata di ieri, il pannello Mini-LED di iPad Pro sarà mantenuto solo sul modello da 12,9 pollici, mentre per quello da 11 pollici Apple continuerà a puntare sul Liquid Retina.

L’annuncio potrebbe arrivare già nel primo pomeriggio, alle ore 14 italiane. Ovviamente vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità.