Apple: in arrivo OS Recovery. Con iOS 13.4 il ripristino di iPhone si farà via OTA

Apple ha da poco lanciato la nuova beta di iOS 13.4 per gli sviluppatori iscritti al programma. Nel codice sorgente sono stati scovati dei riferimenti ad una nuova funzione che consentirà agli utenti di ripristinare il sistema operativo senza collegarlo ad iTunes, ma direttamente dallo schermo touch.

Si chiama OS Recovery e, come raccontato da 9to5mac, mostrerà un popup simile a quello che viene visualizzato quando si prova a collegare le AirPods Pro ad un iPhone o iPad.

Il codice suggerisce anche la possibilità di ripristinare il sistema operativo collegando un dispositivo basato su iOS ad un altro iPhone o iPad, tramite cavo. Il funzionamento sarà simile al sistema che effettua la migrazione dei dati tra due iPhone o iPad. E' chiaro quindi che l'obiettivo a lungo termine di Apple è rendere i propri iDevices completamente indipendenti dai computer.

iOS 13.4 è in fase di test da alcune settimane e dovrebbe essere un aggiornamento ricco di novità: qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia che consentirà di aprire la macchina con iPhone ed iPad, ma a quanto pare dovrebbe introdurre anche la possibilità di condividere le cartelle di iCloud, nuovi adesivi Memoji, gli acquisti universali ed altro.

Non è detto che OS Recovery entri a far parte del pacchetto. Apple potrebbe anche decidere di implementarla in iOS 14.