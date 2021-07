Apple, in arrivo a settembre i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display MiniLED?

Secondo un nuovo rapporto del DigiTimes, Apple potrebbe annunciare a settembre i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollicicon display mini-LED, un design completamente nuovo ed il processore Apple Silicon M2.

Nell'articolo viene evidenziato come Apple stia pianificando un significativo investimento per rafforzare la produzione degli schermi Mini-LED che hanno debuttato negli iPad Pro presentati ad Aprile e che evidentemente avrebbe scelto anche per la prossima generazione di laptop che, secondo la rivista, dovrebbe debuttare nel terzo trimestre dell'anno.

Quest'ultimo aspetto si collega ad un articolo pubblicato in precedenza da Mark Gurman di Bloomberg, il quale aveva affermato che le prossime settimane saranno tranquille per Apple, e non dovrebbero esserci annunci di sorta in quanto la società starebbe pianificando un importante reveal autunnale, insieme alla nuova generazione di iPhone ed Apple Watch. Le tempistiche quindi coincidono perfettamente e tutto lascia intendere che il prossimo settembre vedremo non solo i nuovi smartphone e smartwatch, ma anche i laptop da 14 e 16 pollici.

Tra le novità presenti nei MacBook Pro, oltre all'M2 dovrebbe trovare spazio un design più piatto con più porte (tra cui dovrebbe figurare un ingresso HDMI ed un lettore per le schede microSD).

Ovviamente vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze.