Apple si è assicurata il 90% del nodo a 3nm di TSMC: Samsung costretta a rincorrere

Una nuovo rapporto proveniente dal Taiwan sostiene che Apple si sarebbe assicurata il 90% del nodo produttivo a 3nm di TSMC per quest’anno, in vista del via alla produzione dei chip che verranno utilizzati sui futuri iPhone, MacBook ed iPad.

Il rapporto arriva a pochi giorni dalle indiscrezioni sul chip M3 Pro di Apple che potrebbe essere utilizzato nei prossimi MacBook Pro e che dovrebbe sfoggiare una CPU a 12-core e 32GB di RAM. Lo stesso processo potrebbe essere usato anche per l’A17 in arrivo entro la fine dell’anno sugli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max o Ultra.

È innegabile che il rapporto apre risvolti inattesi soprattutto per la concorrenza: Qualcomm, Mediatek e Samsung potrebbero trovarsi costrette a “combattere” per il restante 10% della linea produttiva di TSMC, a meno che quest’ultima non decida di ampliare la capacità produttiva. Tuttavia, molti rapporti osservano che la maggior parte dei produttori di smartphone Android manterranno il processo a 4nm per un altro anno.

Secondo TSMC, l’architettura a 3nm offrirà un aumento del 35% dell’efficienza energetica, a fronte di un aumento delle prestazioni del 15% ed un calo dei consumi del 25-30%. Il vantaggio competitivo per Apple sarà quindi importante, in quanto sarà il primo marchio a spedire smartphone con chip a 3nm, una carta che sicuramente si giocherà anche a livello marketing.