Apple, assist ai centri di terze parti: il display di iPhone 14 è più facile da cambiare

Con gli iPhone 14 in arrivo oggi nei negozi, Apple potrebbe aver indirettamente fatto un assist ai riparatori di terze parti. Secondo quanto riportato sul web da alcuni utenti ed anche dal caporedattore di TechCrunch, la nuova lineup di smartphone semplificherà la sostituzione dei display e del vetro posteriore.

Si tratta di un cambiamento piuttosto inaspettato, anche tenendo conto del fatto che proprio di recente Apple ha lanciato il servizio di riparazione fai da te. Resta però il fatto che l’ultimo modello di iPhone a presentare un retro in vetro rimovibile è stato l’iPhone 4s lanciato ormai 11 anni fa, nel 2011.

Tuttavia, i teardown emersi in rete mostrano che questo non è l’unico cambiamento per il design interno di iPhone 14: i nuovi telefoni sono infatti dotati di un pannello in vetro posteriore che può essere aperto, il che è destinato a semplificare in maniera importante le riparazioni, come riportato anche da DuanRui su Twitter.

Sempre i video in cui è stato smontato il nuovo iPhone 14 hanno mostrato che il dispositivo gestisce meglio la dissipazione del calore, il che è destinato a migliorare in maniera importante la salute della batteria. Gli ingegneri a quanto pare hanno coperto la scheda logica con una piastra in metallo ed una pellicola in grafite sul retro del display.