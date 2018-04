Apple assume l'ex Amazon e Google Jon McCormack. Si occuperà della divisione software

Apple continua ad assumere personale. A qualche giorno di distanza dall'assunzione dell'ex capo della divisione IA di Google, John Giannandrea, che guiderà la divisione specializzata in intelligenza artificiale la compagnia di Cupertino ha annunciato di aver messo sotto contratto Jon McCormack.

McCormack è uno dei volti più noti della Silicon Valley, e non è la prima volta che passa da una grande azienda all'altra, avendo lavorato con HP, Google ed anche Amazon.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la società avrebbe confermato di aver assunto McCormack come vice presidente con il compito di supervisionare la divisione software, ma non sono ancora stati resi noti molti dettagli sul suo ruolo.

Nel mese di agosto del 2015, sul web erano emerse alcuni rumor secondo cui McCormack aveva lasciatola posizione di CTO dei dispositivi hardware di Amazon per unirsi a Google, dove avrebbe lavorato sull'Advanced Technologies and Project per l'azienda. Questa è stata la seconda volta che McCormack ha lasciato Amazon, dopo aver brevemente lavorato per Yahoo, per circa due mesi.

Al momento, come detto poco sopra, non sono arrivate indicazioni sui progetti su cui andrà a concentrarsi McCormack, ma probabilmente farà da supporto a tutti quei dipendenti che si occupano dello sviluppo software (sistemi operativi ed applicazioni).