Apple: assunto un ex Vice Presidente di Samsung per la divisione sudcoreana

Brandon Yoon, ex Corporate Vice President di Samsung, passa ora alla divisione sudcoreana di Apple. Aveva lavorato per l'azienda con sede a Seul fino allo scorso mese di marzo. Insomma, la società di Cupertino è andata a pescare direttamente dalla concorrente.

Il tutto è venuto a galla grazie ad alcune ricerche di CNET e altre testate giornalistiche, che hanno monitorato il profilo Linkedin di Yoon negli ultimi mesi. Qui apprendiamo che l'ex Vice Presidente ha trascorso un periodo di circa due anni e mezzo in Samsung, ma ha alle spalle anche ben 11 anni di collaborazione con Microsoft. Insomma, non si tratta certo dell'ultimo arrivato.

Questo rientra nel contesto di espansione che la società di Cupertino sta tentando di mettere in atto in Corea del Sud, dove ha recentemente aperto anche un negozio fisico. Il mercato locale, però, è attualmente dominato da Samsung, che detiene addirittura circa il 50% delle quote di mercato del settore mobile. Inoltre, Apple sta ancora pagando le accuse relative ai rallentamenti delle batterie dei vecchi iPhone, con diverse cause legali che hanno luogo proprio in Corea del Sud. Insomma, la strada da percorrere per la società di Cupertino è ancora molto lunga, ma l'arrivo di Yoon non può che essere visto come un segnale positivo.