Questo Apple-1 è stato creato nel garage di Steve Jobs e può essere comprato su Ebay

Dopo il pensionamento definitivo dell'iPod di Apple, torniamo a parlarvi di un altro prodotto storico della Mela Morsicata: l'Apple-1. Per chi non lo sapesse, l'Apple-1 è stato il primo computer prodotto da Steve Jobs e Steve Wozniak: ora, un modello del PC in perfette condizioni si trova all'asta su Ebay.

Il modello in vendita è anche noto come "Schlumberger 2", ed è un Apple-1 perfettamente restaurato alle sue condizioni originali: il device, infatti, non sembra invecchiato di una virgola dal lontano 1977, e rappresenta uno dei primi PC mai prodotti da Apple Computers dopo la sua fondazione da parte di Jobs e Wozniak.

Lo Schlumberger 2, parte della seconda tornata di Apple-1 messa in commercio, è uno dei pochissimi Apple-1 ancora esistenti, e probabilmente è l'unico ad avere ancora delle "componenti risalenti al periodo storico corretto" e le "parti, strutture e date di produzione compatibili con una board NTI di un Apple-1": in altre parole, nonostante il restauro, tutte le parti montate sul dispositivo sono originali degli anni Settanta.

Lo Schlumberger 2 prende il suo nome dall'azienda a cui è stato venduto, ovvero la compagnia petrolifera Schlumberger Overseas, ed è stato prodotto nel garage di Steve Jobs nel 1977, un anno dopo l'uscita dei primissimi modelli di Apple-1. A garantire ulteriore pregio al computer sono altri due fattori, ovvero il ridottissimo numero di Apple-1 messi in commercio da Apple Computers, pari a sole 200 unità in totale, e il fatto che la versione messa all'asta sia stata autografata da Steve Wozniak in persona.

Ad ogni modo, secondo il collezionista specializzato in tecnologie Apple Jimmy Grewal, lo Schlumberger 2 potrebbe valere 485.000 Dollari: l'asta per il prodotto avrà inizio il 12 giugno su Ebay, perciò se lo desiderate (e se avete sufficienti risparmi) potete prendervi parte liberamente dal web. È comunque probabile che quello di 485.000 Dollari sia solo il prezzo di partenza del dispositivo, che potrebbe alzarsi fino a sfiorare il milione di Dollari, come già avvenuto in passato per altri Apple-1.