Apple, all'asta un rarissimo prototipo di VideoPad scartato da Steve Jobs

Sarà messo all'asta, insieme ad altri prototipi Apple e cimeli di Steve Jobs, un rarissimo prototipo di VideoPad 2 creato tra il 1993 ed il 1995 insieme ai VideoPad 1 e 3 mostrati in pubblico. Per questo vero e proprio cimelio si stima un prezzo di vendita tra gli 8mila ed i 12mila Dollari.

Progettato e pensato come un vero e proprio assistente digitale personale, al pari della serie Newton MessagePad di Apple, VideoPad era basato su uno schizzo dell'allora amministratore delegato del colosso di Cupertino John Sculley. I tre dispositivi però furono immediatamente scartati, insieme a Newton OS, da Steve Jobs non appena tornò nella società alla fine degli anni 90.

Come si può vedere dall'immagine presente in calce, il VideoPad 2 presentava un design pieghevole con schermo ed una fotocamera integrata per le videoconferenze. Da molti è visto come il precursore di alcuni dei dispositivi che attualmente popolano il mercato.

Sempre a riguardo dei prodotti Apple, un recente rapporto pubblicato da Bloomberg ha affermato che il product design di Apple è migliorato da quando Jony Ive è andato via: secondo Alex Webb infatti la società americana avrebbe portato nei negozi prodotti più funzionali per gli utenti, e l'esempio lampante sarebbe rappresentato proprio dai nuovi MacBook Pro.