Apple attacca Microsoft: 'Sta complottando assieme a Epic contro di noi'

Continua la lotta tra Apple ed Epic Games in tribunale, in un caso anti-trust completamente incentrato sulla libertà degli sviluppatori sull'App Store dei dispositivi iOS. Il colosso di Cupertino, però, è convinto che dietro questa pesante e lunga diatriba in realtà ci sia un altro grosso rivale: la casa di Redmond e Satya Nadella, Microsoft.

Come riportato da TheGamer, gli avvocati della Mela avrebbero chiesto alla corte competente di respingere l’ultima testimonianza rilasciata dal dirigente di Xbox Lori Wright giusto la scorsa settimana, convinti che “un osservatore ragionevole potrebbe chiedersi se Epic stia servendo da ‘stalking horse’ per Microsoft”. Per chiarire, il termine ‘stalking horse’ si riferisce a una persona o cosa usata per nascondere le vere intenzioni di un altro individuo.

In tribunale Microsoft ha testimoniato a sostegno di Epic Games, mossa che ha portato Apple ad affermare che la società di Satya Nadella avrebbe un accordo con Epic proprio per combattere in questo caso che, in caso di vittoria da parte della compagnia di Tim Sweeney, porterebbe vantaggi importanti per Microsoft, tra cui il rilascio di xCloud su iOS e l’implementazione di metodi alternativi per il pagamento.

Il processo dovrebbe concludersi nel corso della prossima settimana e sarà interessante vedere chi la spunterà tra i due giganti del mondo tech, in una lotta che continua da diversi mesi. Ma a proposito di Apple, recentemente la casa di Tim Cook ha subito un duro attacco da parte di Telegram.