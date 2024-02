Apple, attacco frontale a Spotify: 'vuole l'accesso illimitato a tutto senza pagare'

Apple ha risposto a muso duro alle accuse mosse da Spotify, che nel corso degli ultimi mesi ha a più riprese criticato la politica del colosso di Cupertino ed anche il nuovo sideloading.

In una dichiarazione rilasciata a MacRumors, la Mela rigetta le accuse ed afferma che Spotify mira ad ottenere accesso illimitato agli strumenti e servizi Apple senza pagare nulla.

"Siamo felici di supportare il successo di tutti gli sviluppatori, incluso Spotify, che è la più grande app di streaming musicale al mondo” spiega Apple nella dichiarazione, secondo cui “Spotify non paga nulla ad Apple per i servizi che li hanno aiutati a creare, aggiornare e condividere la loro app con gli utenti Apple in 160 paesi in tutto il mondo. Fondamentalmente, la loro lamentela riguarda il tentativo di ottenere un accesso illimitato a tutti gli strumenti Apple senza pagare nulla per il valore offerto da Apple”.

Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dalle indiscrezioni secondo cui Apple potrebbe incappare in una multa da 500 milioni di Euro in UE per la presunte limitazioni imposte al mercato musicale, dal momento che le linee guida precedenti dell’App Store impedivano agli sviluppatori di informare gli utenti dell’eventuale presenza di opzioni di pagamento alternative, esterne a quelle ufficiali del negozio.