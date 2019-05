Apple aumenta il limite per i download da rete cellulare su App Store

Apple ha finalmente aumentato il limite per effettuare download su App Store utilizzando la rete cellulare di iPhone. L'aumento però non è di molto, e sicuramente deluderà gli utenti che l'avevano chiesto a gran voce.

Da ora sarà possibile scaricare applicazioni di massimo 200 megabyte utilizzando una rete 3G o 4G. In precedenza, il limite era impostato 150 megabyte. Sostanzialmente quindi non cambia molto e per scaricare giochi che pesano di più sarà comunque necessario connettersi ad una rete WiFi.

L'aumento avrà implicazioni soprattutto sul download degli aggiornamenti delle app, che potranno essere effettuati direttamente dal dispositivo senza la necessità di collegarsi ad una rete WiFi.

Apple ha imposto questi limiti sul download da rete cellulare per evitare che gli utenti scarichino file di grandi dimensioni ed utilizzino tutti i dati inclusi nelle promozioni. E' chiaro però che gli utenti hanno più volte sottolineato che il limite dovrebbe essere modificabile tramite le impostazioni di sistema, ma la società di Cupertino non sembra avere intenzione di accogliere le richieste.

Sono pochissimi i titoli presenti su App Store che pesano meno di 200 megabyte.

La speranza a questo punto è che iOS 13, che con ogni probabilità Apple presenterà il prossimo 3 Giugno nel corso della conferenza d'apertura della WWDC (e che includerà la modalità scura) consenta di modificare il limite.